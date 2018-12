"Nirgendwo in Afrika", il film in lingua originale sul grande schermo del Goethe Institut

Nirgendwo in Afrika: martedì 11 dicembre alle ore 17.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4 (ingresso libero) in scena la versione originale con sottotitoli in italiano.

Un’infanzia africana: dal romanzo autobiografico di Stefanie Zweig, l'epopea africana di una famiglia tedesca che nel 1938 è costretta a ricominciare da capo in un paese straniero. Caroline Link è riuscita a portare sugli schermi un film ambizioso, girato non senza difficoltà nei luoghi narrati da Zweig. Le immagini di grande effetto, i personaggi tracciati con precisione, i conflitti realistici e le emozioni profonde le hanno valso il premio Oscar nella categoria “Miglior film straniero” - il primo a un film tedesco dai tempi de Il tamburo di latta.