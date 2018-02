"Morto Stalin, se ne fa un altro", il film d'autore sul grande schermo dell'Uci Cinemas

Lunedì 12 febbraio all'Uci Cinemas Palermo torna "Essai", la rassegna di cinema d’autore pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana "Morto Stalin, se ne fa un altro", il film di Armando Iannucci con Steve Buscemi e Michael Palin, distribuito da I WonderPictures. Tratto dalla graphic novel di Fabien Nury e Thierry Robin, il lungometraggio racconta tra farsa e satira politica il caos successivo alla morte di Stalin e le lotte di potere per designare il suo successore.

La sera del 28 febbraio del 1953, Radio Mosca diffonde in diretta il "Concerto per pianoforte e orchestra n.23" di Mozart. Toccato dall'esecuzione che ascolta nella sua dacia di Kountsevo, Joseph Stalin domanda una registrazione. Ma nessuna registrazione era prevista per quella sera. Paralizzati dalla paura, direttore e orchestra decidono di ripetere il concerto. Tutti tranne Maria Yudina, la pianista che ha perso famiglia e amici per mano del tiranno. Convinta a suon di rubli, cede, suona e accompagna il disco con un biglietto insurrezionale. L'orchestra si vede già condannata al gulag. Ma l'indomani Stalin è moribondo. Colpito da ictus, muore il 2 marzo scatenando un conflitto feroce per la successione tra i membri del Comitato Centrale del PCUS.