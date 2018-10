Tutti pazzi per i Minions, all'Uci Cinemas arriva il film che piace ai bambini

All'Uci Cinemas Palermo arriva l’Illumination Film Fest, la rassegna settimanale nell’ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 11 viene proiettato un film per bambini targato Illumination al prezzo speciale di soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti. Il 21 ottobre il protagonista della rassegna sarà Minions, il lungometraggio animato che vede protagonisti gli adorabili mostriciattoli gialli già visti in Cattivissimo Me. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda il film racconta sin dagli albori la storia dei piccoli aiutanti, quando non erano altro che organismi unicellulari desiderosi di servire il padrone più cattivo possibile. Distribuito da Universal Pictures International Italy, Minions conquista per la comicità che ha caratterizzato Cattivissimo Me e Cattivissimo Me 2, con un più che gradito focus sui personaggi che sin dal primo episodio hanno catturato grandi e piccini. Il prossimo appuntamento sarà con Cattivissimo Me, il lungometraggio del 2010 su Gru, aspirante supercattivo.

La storia dei Minions inizia all'alba dei tempi. Partendo da organismi gialli unicellulari, si evolvono attraverso i secoli, perennemente al servizio del padrone più cattivo possibile. Purtroppo questa sembra essere una ricerca senza fine: T-Rex, Napoleone, Dracula, lo Yeti, tutti sembrano fare una brutta fine poco dopo essersi uniti ai loro fedeli servitori. Sperduta nel ghiaccio e senza uno scopo la popolazione dei minions diventa sempre più depressa. Ma Kevin, Stuart e il piccolo Bob non intendono perdere la speranza e decidono di imbarcarsi in un viaggio emozionante per trovare la loro prossima potenziale padrona, Scarlet Overkill, la prima super-cattiva al mondo. Un viaggio che li porterà dalla gelida Antartide alla New York City del 1960, fino ad arrivare a Londra, dove dovranno affrontare la loro sfida più grande: salvare tutti i Minion dall'annientamento.