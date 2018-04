"Maria by Callas", la vita e la carriera della grande soprano in un film all'Uci Cinemas

Il 17 aprile, alle ore 18 e alle 21, arriva "Maria By Callas" all'Uci Cinemas Palermo, il film che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi.

Dal 16 al 18 aprilenelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Maria By Callas, il documentario distribuito da Lucky Red che racconta la vita e la carriera della grande soprano. Il lungometraggio, diretto da Tom Volf, è impreziosito da numerose immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli per la prima volta a colori. Il risultato è il ritratto di una donna fragile e sola, contrapposta a “La Callas”, la diva circondata da grandi personalità come Visconti, Pasolini, Onassis, Churchill, Marilyn, Grace Kelly, il principe Ranieri, Franco Zeffirelli, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé, Kennedy eLiz Taylor. La sua corrispondenza inedita, che copre il periodo della sua trasformazione da una giovanissima Maria alla grande figura degli ultimi anni, fa da filo conduttore alla storia, insieme a interviste raree a passaggi della sua autobiografia inedita. A guidare lo spettatore in questo viaggio è la voce di Anna Bonaiuto.