Cartone animato e zucchero filato, al cinema Lux il film per bambini "Luis e gli alieni"

Domenica 21 ottobre alle ore 10.45, al Cineteatro Lux sarà la mattina per le famiglie con il cartone animato "Luis e gli alieni". Ingresso 3,50 euro e in omaggio zucchero filato per i bambini.

Luis è un dodicenne timido e introverso, spesso bullizzato dai compagni. Suo padre, l'ufologo Armin Sonntag, non gli dedica molto tempo, intento com'è a scrutare il cielo alla ricerca di vita extraterrestre. Anche il Preside della scuola si accorge della situazione familiare di Luis e decide di mandarlo nell’Istituto gestito dalla severa e inquietante Signorina Sadiker. Tutto cambia però quando dallo spazio 3 goffi Alieni , intercettano una televendita terrestre dell'imperdibile materassino massaggiante "Nubbi dubbi". Ne vogliono uno a tutti i costi! Partono, così alla volta della terra, schiantandosi nei pressi della casa di Luis dopo una manovra maldestra. Dopo aver fatto amicizia, i tre alieni, dotati di singolari extrapoteri, e il coraggioso Luis, vivranno avventure incredibili e si aiuteranno a vicenda per risolvere i loro problemi.