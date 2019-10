Scoprir, la mostra di cinema iberoamericano: "Los modernos" al Cervantes

Appuntamento con il cinema iberoamericano, martedì 8 ottobre alle ore 18:00. Presso la sede dell’Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova, 33), Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, verrà proiettato il film Los Modernos.

Questa proiezione inaugura Scoprir, la Mostra di Cinema iberoamericano che arriva per la prima volta in Sicilia ed è realizzata con la collaborazione dell’Ambasciata dell’Uruguay in Italia. Organizzata dai tre Istituti Cervantes di Italia (Roma, Napoli e Palermo), in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Perù, Portogallo, Repubblica Domenicana e Uruguay, la mostra ha come obiettivo la promozione della cinematografia iberoamericana, che negli ultimi anni ha prodotto grandi successi internazionali. Durante la Mostra si presenteranno 14 film inediti in Italia, in versione originale con sottotitoli in italiano, che rappresentano un esempio della migliore produzione degli ultimi anni.

Diretto da Mauro Sarser e Marcela Matta, Los modernos è una commedia contemporanea. Tre coppie dinanzi al dilemma di dover scegliere tra l’essere genitori, il successo professionale e la libertà sessuale. Lo stile di vita, le decisioni, la libertà, il sesso, l’amore, continuano ad essere i temi centrali che ci tolgono il sonno. “Los modernos” tratta questi temi con una prospettiva critica, mettendo in discussione i principi su cui si basano i valori del mondo contemporaneo. Tutta la rassegna Scoprir è in lingua spagnola con sottotitoli in italiano. Alla proiezione sarà presente la regista uruguaiana Marcela Matta. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.