Los exiliados románticos, il film in spagnolo con sottotitoli all'Instituto Cervantes

“Gli esiliati romantici” per il ciclo Contemporáneos: appuntamento per il 4 aprile alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani per seconda proiezione del film della rassegna dedicata alla produzione cinematografica spagnola più recente.

Secondo appuntamento cinematografico con il ciclo Contemporáneos - dedicato alla più attuale produzione spagnola - il 4 aprile alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova, 33). Alle 19, sarà proiettato - in lingua spagnola - il film Los exiliados románticos (Spagna, 2015). Raccontato da un punto di vista intimo, da un’inquadratura “stretta” quasi con la macchina fotografica in mano e diretto da Jonás Trueba (figlio del famoso regista Fernando Trueba), “Gli esiliati romantici” parla del viaggio in Francia di tre amici, Vito, Francesco e Luis, che non sembrano avere un motivo apparente per intraprendere questa avventura.

Il film scorre e con esso le tappe del viaggio in furgone nato dall’intenzione di scommettere sull’amore, da prospettive tanto diverse quanto i tre protagonisti. Una traversata in van come metafora e riflesso di una generazione stanca di aspettare che qualcosa accada e che decide, dunque, di intraprendere un viaggio - fisico ed emotivo - per tornare a provare qualcosa di genuino e speciale, con l’unica missione di sorprendere se stessi e sentirsi vivi.

“Gli esiliati romantici” - incarnati dagli attori Vito Sanz, Francesco Carril, Luis E. Parés, Renata Antonante, Isabelle Stoffel, Vahina Giocante - ha vinto numerosi premi e ricevuto diversi riconoscimenti: Festival De Málaga. Cine Español 2015 - Premio Especial del Jurado, Biznaga de Plata a la mejor música y Mención Especial de la Crítica, Festival Du Cinéma Espagnol De Nantes 2016 (Francia), Premio del Jurado Julio Verne. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.