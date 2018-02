Liebe mich in tedesco, amami in italiano: il film in lingua originale al Goethe Institut

Martedì 13 febbraio, alle ore 18.30, al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà proiettato "Liebe Mich", il film in versione originale con sottotitoli in italiano.

Dopo un lungo volo dalla finestra, il laptop di Sarah è completamente distrutto, e con lui, il lavoro di settimane. E tutto questo perché il suo ragazzo non vuole dichiararle amore eterno. Sarah non scende mai a compromessi. Dietro a tutte le scenate, alle azioni sconsiderate e ai litigi, anche quelli con il padre, che intanto vive una nuova relazione e la trascura, c’è un’unica cosa: il desiderio di essere amata. La protagonista è la stella fissa in Liebe mich!, che il regista Philipp Eichholtz ha girato da indipendente e senza sponsor seguendo i dettami del manifesto Sehr gute Filme (Film veramente buoni), redatto da un altro regista tedesco, Axel Ranisch (Ich fühl mich Disco). Nei suoi momenti migliori, la pellicola no-budget sviluppa una dinamicità non comune in debutti cinematografici come questo.