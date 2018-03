"Leo da Vinci, missione Monna Lisa"; il film per i bambini autistici all'Uci Cinemas

Domenica 4 marzo, il Kids Club di Uci Cinema Palermo presenta "Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa" con la proiezione FriendlyAutism Screening, il sistema basato su un procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l'esperienza cinematografica in sala. Il Kids Club FriendlyAutism Screening sarà in programma ogni domenica alle ore 11. Il prezzo del biglietto è di soli 3 euro, sia per adulti che per bambini.

Protagonista dell'appuntamento di domenica 4 marzo sarà Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa, il film d’animazione tutto italiano, diretto da Sergio Manfio e distribuito da Videa - Cde, che romanza l’adolescenza del genio toscano. Grazie allo specifico adattamento dell'ambiente delle sale cinematografiche, la proiezione potrà essere vissuta senza problemi da tutte le persone che presentano disturbi sensoriali. Gli accorgimenti su cui si basa il procedimento di ambiente sono: luci in sala non del tutto spente; suoni leggermente più bassi; libertà di movimento durante la proiezione; possibilità di portare cibo specifico da casa.

Il giovane Leonardo Da Vinci è un ragazzo con una grande creatività, che utilizza per idearele più disparate invenzioni. Il suo amico Lorenzo lo accompagna nelle scorribande che mettono alla prova l'efficacia dei suoi marchingegni e la bella Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico ritratto, segue le sue imprese con un interesse che va oltre la semplice amicizia. Quando un incendio devasta la fattoria del padre di Lisa, Leo decide di andare alla ricerca di un tesoro sommerso con l'aiuto di una delle sue invenzioni: lo scafandro per escursioni sottomarine.