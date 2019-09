Arena Bagnasco, il cinema in piazza: giovedì arrivano "Le Iene", il film di Quentin Tarantino

Arena Bagnasco: “Le Iene” di Quentin Tarantino il prossimo appuntamento del giovedì sera in una piazzetta trasformata in spazio del vivere e condividere civile.

È il film d’esordio nel lungometraggio per Quentin Tarantino, che introduce così numerosi temi che lo caratterizzeranno, ossia la violenza, i dialoghi sfrontati, l’ humor nero e la cronologia frammentata. Una visione piena di colpi di scena, che terrà tutti col fiato sospeso dall’inizio alla fine, così come del resto promettono e mantengono sempre i film di questo straordinario regista.

Sarà “Le Iene” il film che l’Arena Bagnasco proporrà alle 22 di giovedì 19 settembre nell’omonima piazzetta, trasformata in spazio del vivere e condividere civile. Un’iniziativa promossa dall’Associazione “Piazzetta Bagnasco” e sostenuta da Cappadonia Gelati e Antiruggine Pub. Cast come sempre eccezionale per il film scritto e diretto nel 1992 da Quentin Tarantino: Harvey Keitel, Steve Buscemi, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Lawrence Tierney.

Tra le curiosità, i personaggi hanno tutti soprannomi di colori (Mister White, Mister Orange, Mister White, Mister Pink, Mister Blonde, Mister Blue, ecc.) perché l’idea venne al regista dopo la visione de “Il colpo della metropolitana” di Joseph Sargent, i cui protagonisti si chiamavano signor Green, signor Gray, signor Blue e signor Brown.

La trama

Una rapina a un importatore di diamanti si trasforma in una sparatoria che costringe i malviventi a una fuga disordinata. Si ritroveranno nel punto di ritrovo prestabilito da Joe, il loro capo, ossia un deposito abbandonato, ma ognuno conosce gli altri solo con il nome di un colore per evitare eventuali delazioni. Il dubbio che al loro interno si nasconda un infiltrato della polizia comincia a tormentarli mentre raggiungono il luogo nel quale si dovranno incontrare.

La visione del film avverrà accomodati su sedie da regista, indossando cuffie wireless in modo da non disturbare residenti e passanti e non essere, viceversa, distolti dall’ascolto. Per assistervi, sarà richiesto un contributo di € 5,00 per l’uso della cuffia, della sedia e per la SIAE. Necessario, inoltre, lasciare un documento d’identità a garanzia della cuffia wireless. Ulteriori info e aggiornamenti su tutti gli eventi in programma si potranno trovare sulla pagina Facebook dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”.

L'incontro "Condividere per moltiplicare"

“Condividere per moltiplicare”: sempre il 19 settembre, alle ore 19, in piazzetta Bagnasco le analisi illuminate di Yuval Noah Harari sul futuro dell’umanità. Se ne parla con Oscar Pizzo e Donato Didonna nell’ambito del coinvolgente progetto dell’associazione “Piazzetta Bagnasco. Con “Sapiens. Da animali a dèi” abbiamo parlato di potenzialità umane e di cosa, grazie alla tecnologia, è stato possibile realizzare sino a oggi.

Con ''Homo Deus'', invece, ricordandoci che nella seconda metà del XX secolo l'umanità è riuscita in un'impresa che per migliaia di anni è parsa impossibile e cioè tenere sotto controllo carestie, pestilenze e guerre, Yuval Noah Harari ci dice che oggi potrebbe essere più probabile che l'uomo medio muoia per un'abbuffata da McDonald's che per la siccità, il virus Ebola o un attacco di al-Qaida.

«Nel XXI secolo, in un mondo economicamente prospero e in pace - scrive lo stesso autore - coltiviamo con strumenti sempre più potenti l'ambizione antica di elevarci al rango di divinità, di trasformare ''Homo sapiens'' in ''Homo Deus''. E allora cosa accadrà quando robotica, intelligenza artificiale e ingegneria genetica saranno messe al servizio della ricerca dell'immortalità e della felicità eterna? Saremo in grado di proteggere questo fragile pianeta e l'umanità stessa dai nostri nuovi poteri divini? ».

Concetti illuminanti, quelli offerti da uno storico, saggista e professore universitario israeliano come Harari, che daranno ulteriori spunti di approfondimento grazie al confronto - in programma alle 19 di giovedì 19 settembre in piazzetta Bagnasco - con Oscar Pizzo, musicista ed ex direttore artistico della Fondazione Teatro Massimo, e Donato Didonna, presidente dell’Associazione “Piazzetta Bagnasco” che organizza insieme a Cappadonia Gelati quale sponsor unico.

L’evento fa parte del ricco cartellone di appuntamenti di “Condividere per Moltiplicare”, progetto che l’Associazione “Piazzetta Bagnasco” sta promuovendo nell’omonima piazzetta per appassionare il pubblico attraverso la conoscenza di libri, best seller anche poco conosciuti, che hanno contribuito alla crescita personale di docenti, professionisti e imprenditori, pronti in tal modo a “contaminare” positivamente anche la vita di altre persone. La partecipazione è, come sempre, libera e gratuita.