Cineclub d'autore, in programma Lady J Mademoiselle de Joncquières

Sabato 28 settembre alle ore 18 appuntamento con "Lady J Mademoiselle de Joncquières". Regia di Emmanuel Mouret Francia, 2018 Genere: Drammatico durata 109' Con Cécile De France, Edouard Baer, Alice Isaaz, Natalia Dontcheva, Laure Calamy.

ll titolo originale del film di Mouret è Mademoiselle de Joncquières e si tratta di un libero adattamento cinematografico della storia di Madame de la Pommeraye inserita nel romanzo Jacques il fatalista e il suo padrone di Denis Diderot. Corte di Francia, diciottesimo secolo. Madame de la Pommeraye (de France) è una bellissima e affascinante nobile francese che usa farsi vanto di non aver mai ceduto alla passione, neanche con il suo precedente marito, ora defunto. Quando la donna riceve le attenzioni del marchese des Arcis (Baer), seduttore famoso in tutta la Francia e che vanta nel proprio palmares alcune delle più belle donne del Paese, decide di accettare la sfida e di misurarsi con le straordinarie tecniche seduttive dell’uomo.

Dopo qualche settimana di corteggiamento la nobildonna cade però vittima delle capacità del marchese, convincendosi della sua buona fede e di quanto lui sia sinceramente cambiato dall’essere il seduttore seriale che è sempre stato. Trascorsi alcuni anni felici, la nobile nota però un certo disinteressamento da parte del compagno e, su consiglio della migliore amica, cerca di capire quanto questi la ami ancora, fingendo ella stessa di aver perduto definitivamente la passione.

Purtroppo per lei il marchese confermerà le sue perplessità, confessandole come il sentimento si sia spontaneamente affievolito fino a scomparire. Colta in fallo madame de la Pommeraye non può fare altro che continuare la sua recita e i due si lasciano come amici, anche se il cuore della donna è in verità spezzato. Lady J: un’opera raffinata e leggera che strizza l’occhio alla nouvelle vague francese. Premio César per la migliore attrice. Premi: Premio César per i migliori costumi.