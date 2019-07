"La mia vita", il film di Xavier Dolan in lingua originale al cinema Rouge et Noir

Prosegue al Rouge et Noir l'offerta di film appena approdati nelle sale italiane proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'appuntamento è per lunedì 1° luglio alle 21:00 con il nuovo film di Xavier Dolan La mia vita con John F. Donovan, il primo in lingua inglese per il giovane e già affermato regista canadese.

La mia vita con John F. Donovan racconta la storia dell'attore Rupert Turner che, dieci anni dopo la morte della star della televisione americana John F. Donovan, ricorda la corrispondenza epistolare che ha precedentemente intrattenuto con Donovan, suo idolo sin da bambino, e l’impatto che quelle lettere hanno avuto sulle rispettive esistenze.

Del cast fanno parte Kit Harington, lo Jon Snow della serie Il Trono di Spade che interpreta il ruolo di Donovan e star internazionali come Natalie Portman, Kathy Bates, Thandie Newton e Susan Sarandon. Biglietto 4 euro per tutti. Prevendita esclusivamente al botteghino del cinema dalle 18:00 di venerdì 28 giugno.