"Käthe Kollwitz" al Cinema De Seta, come imparare il tedesco guardando un film

Käthe Kollwitz - Bilder eines Lebens: appuntamento per martedì 11 febbraio alle ore 17.30 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4 (ingresso libero).

Continua la rassegna cinematografica Vite nell'arte con il quinto appuntamento presso il Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa. Regia di Ralf Kirsten con Jutta Wachowiak, Fred Düren, Carmen-Maja Antoni, Gerd Baltus. Film nella sua versione originale tedesca con sovratitoli italiani. La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione a cura della germanista Rita Calabrese. L’ingresso è libero.

Senza seguire fedelmente la cronologia degli eventi, il film racconta tappe importanti della vita della grafica, pittrice e scultrice Käthe Kollwitz. Quando scoppia la prima guerra mondiale, l’artista ha 47 anni. La morte del figlio, entrato volontariamente nell’esercito, la segnerà a vita e lascerà delle tracce nella sua opera. Costernata osserva anche la vita dei poveri nel suo quartiere di Berlino nonché l’esito sanguinoso della rivoluzione di novembre. Tutto ciò nonostante attraverso la sua arte continui a lottare per un mondo migliore.