"Joker", proiezione in lingua originale: il capolavoro che ha vinto a Venezia al Rouge et Noir

Proseguono al Rouge et Noir le proiezioni in lingua originale. Giovedì 3 ottobre nel giorno dell'uscita in Italia sarà possibile apprezzare l'attesissimo Joker, di T. Phillips con Joaquin Phoenix, anche in versione originale con sottotitoli in italiano alle 20:30 e alle 22:40. Le proiezioni pomeridiane, 16:00 e 18:15 saranno con doppiaggio in italiano.

Miglior film e Leone d'oro a Venezia 2019, diretto da Todd Phillips e sceneggiato dallo stesso con Scott Silver, racconta la storia delle origini di Joker – magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix - l’arcinemico per eccellenza di Batman che prima di essere tale è stato solo Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società. Nella Gotham City del 1981, regno di crimine e corruzione, Arthur Fleck si guadagna da vivere come pagliaccio, esibendosi per turisti e bambini, ma sogna di raggiungere la fama come monologhista e comico, al pari del suo mito, il conduttore di talk show Murray Franklin.

Arthur però è costantemente deluso dalla gente e dai suoi rapporti sociali. Con tormenti interiori che gli rodono l’anima, l'uomo deve anche fare i conti con la madre malata, una donna che continua a rimuginare sempre su quanto siano in obbligo con lei i suoi ex datori di lavoro, la famiglia Wayne. Nemmeno la relazione sentimentale con la vicina Sophie riesce ad evitare il peggio. Prevendita esclusivamente al botteghino del cinema dalle 16:30. Biglietto 7,50 euro e 5 euro per studenti universitari