"Joker", l'arcinemico di Batman è al cinema: al Rouge et Noir il film è in inglese

Dopo il grande successo e il tutto esaurito delle due proiezioni in lingua originale di Joker al Rouge et Noir, mercoledì 16 ottobre alle 20:30 e alle 22:40 si replica con altri due spettacoli in versione originale con sottotitoli in italiano del film di Todd Phillips con uno straordinario Joaquin Phoenix. Il film è vietato ai minori di 14 anni.

Leone d’oro a Venezia 2019, il film racconta la storia delle origini di Joker l’arcinemico di Batman che prima di essere tale è stato solo Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società. Nella Gotham City del 1981, regno di crimine e corruzione, Arthur Fleck si guadagna da vivere come pagliaccio, esibendosi per turisti e bambini, ma sogna di raggiungere la fama come monologhista e comico, al pari del suo mito, il conduttore di talk show Murray Franklin. Arthur però è costantemente deluso dalla gente e dai suoi rapporti sociali. Con tormenti interiori che gli rodono l’anima, l’uomo - mentalmente disturbato - deve anche fare i conti con la madre malata, una donna che continua a rimuginare sempre su quanto siano in obbligo con lei i suoi ex datori di lavoro, la famiglia Wayne. Nemmeno una possibile relazione sentimentale con una vicina riesce ad evitare il peggio. Per questi spettacoli prevendita esclusiva al botteghino del cinema ogni giorno dalle 16:10. Per ogni spettacolo è previsto un biglietto unico di 5 euro per tutti.