"Jojo Rabbit", il film di Taika Waititi in lingua originale al cinema Rouge et Noir

Per chiudere la stagione prima di una pausa estiva, il Rouge et Noir ha scelto di riproporre la visione di Jojo Rabbit di Taika Waititi, una delle pellicole più interessanti e significative di questi ultimi mesi. Il film verrà proiettato mercoledì 22 luglio alle 21:00, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Jojo Rabbit ha ottenuto 2 candidature ai Golden Globes, 6 candidature ai Premi Oscar 2020, aggiudicandosi la statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale. Diretto e sceneggiato da Taika Waititi, con Scarlett Johansson e Thomasin McKenzie, il film racconta la storia del giovanissimo Jojo Betzler, un ragazzino di 10 anni con molte difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. Sempre impacciato viene appunto chiamato Jojo Rabbit - coniglio - per sottolineare, con la crudeltà di certi bambini, sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficoltà.

Per cercare di affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario che ha il volto di Adolf Hitler, interpretato dallo stesso regista. Ma il giovanissimo comincia a porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento, quando scopre che la madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea. Tra Jojo e Elsa nasce un'amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui. Biglietto unico 5 euro. È consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione specificando nome e cognome, film, orario prescelto e numero di posti prenotati.