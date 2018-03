"Jack", una storia d'amore: il film in tedesco con sottotitoli in italiano al Goethe Institut

Martedì 20 marzo alle ore 18.30, al Goethe-Institut ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà proiettato "Jack", il film in versione originale con sottotitoli in italiano.

Jack ha dieci anni e vive in una casa-famiglia. È estate, l’eccitazione per le vacanze imminenti è grande ma, all’ultimo giorno di scuola, nessuno viene a prenderlo. Di sua madre Sanna, che con fatica si occupa da sola di lui e del fratello più piccolo, sembra essersi persa ogni traccia. Dopo una lite, Jack, impaurito, scappa dalla casa-famiglia e con il fratellino si mette in cerca della madre.

Edward Berger e la coautrice Nele Mueller-Stoefen descrivono la ricerca della madre da parte di due bambini senza usare tante parole, in maniera sensibile e poetica, mostrando empatia per il dolore e la solitudine dei due. Allo stesso tempo la pellicola offre una panoramica su Berlino: sui viali e i supermercati, sui club, i locali notturni e i parchi. Ma non da ultimo anche sugli spazi desolati, ai margini dei centri pulsanti di vita.