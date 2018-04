"L'isola dei cani", al cinema Rouge et Noir il film per amici a quattro zampe e padroni

Appuntamento unico e speciale al Rouge et Noir di Palermo, sabato 28 aprile alle 11.30 l'anteprima assoluta (tra le pochissime città italiane) del nuovo film di Wes Anderson "L'isola dei cani", per umani e per amici a quattro zampe.

L'ingresso sarà gratuito, ma la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per accedere gratuitamente all’anteprima è necessario accreditarsi entro il giorno 26 aprile. Ogni spettatore potrà richiedere l’accredito personale scrivendo un’email a rougeetnoireventi@gmail.com specificando il proprio nome. Oltre a quello personale, è possibile richiedere un solo accredito extra (+1) ed è necessario specificarlo nella richiesta. La Sala è attrezzata per ospitare un numero massimo di 30 cani: 10 cani di taglia media/grande (> 11 Kg) e 20 cani di taglia piccola (< 11 kg). I primi 30 spettatori che ne faranno richiesta, potranno portare in sala anche il proprio cane, specificandone la razza, le dimensioni e il sesso. Chi otterrà l'accredito per il proprio cane riceverà poi un'email con un’autocertificazione che dovrà sottoscrivere. L’autocertificazione dovrà essere rimandata indietro via email o portata a mano la mattina stessa della proiezione; in essa ci si assume la totale responsabilità del comportamento del proprio cane e ci si fa carico nell'eventualità di danni a cose, persone o altri cani. Tutti coloro che richiederanno accredito inviando una email, nei prossimi giorni riceveranno una risposta alla propria richiesta, sia essa positiva o negativa. Tante le sorprese previste: libri a tema "canino", dog carpet all'ingresso, angolo stuzzichini per cani e momento per il photo call. Introdurranno la proiezione la veterinaria comportamentista Luisa Li Vecchi e lo scrittore Gian Mauro Costa.

Il film in anteprima assoluta a Palermo

Nel futuro 2037, la crescita incontrollata dei cani e la diffusione di una misteriosa “influenza canina” impone al sindaco della città di Megasaki, nell'arcipelago giapponese, di adottare una drastica misura d'emergenza: mettere in quarantena tutti i cani del Paese, segregandoli su un'isola destinata all'accumulo di rifiuti e immondizia. In seguito alla scomparsa del suo cane da guardia Spots, un dodicenne di nome Atari Kobayashi dirotta eroicamente un piccolo aeroplano e lo pilota fino all'Isola dei cani. Dopo il brusco atterraggio, viene soccorso da un manipolo di meticci, disposti a tutto pur di sfuggire alla deprimente condizione in cui versano. Commossi dal coraggio e dalla devozione del ragazzino nei confronti dell'animale domestico smarrito, Capo (voce originale di Bryan Cranston), Rex (Edward Norton), Boss (Bill Murray), Duke (Jeff Goldblum) e King (Bob Babalan), si impegnano a proteggerlo dagli uomini che gli danno la caccia e scortarlo nel pericoloso viaggio che deciderà il destino dell'intera prefettura.