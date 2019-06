Siciliando e "Io sono qui", il docufilm di Gabriele Gravagna al Salinas

Il prossimo 7 giugno, alle ore 21:00, negli spazi del Chiostro Minore del Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo, verrà proiettato il docu-film "Io sono qui", diretto dal regista Gabriele Gravagna, prodotto da On The Road Again Pictures e realizzato in sinergia con Unicef Italia, l'associazione Asante Onlus e il comune di Palermo. L'ingresso è gratuito.

L'evento, fortemente voluto dall'associazione Siciliando Style, è stato selezionato nell'ambito del progetto Salinas Culture Hub, nato da una call del Museo Salinas e di CoopCulture rivolta a tutte le associazioni ed istituti culturali impegnati nella promozione e racconto del territorio affinché il museo diventi un luogo aperto ai cittadini, di approfondimento e di crescita.

Il film diretto dal regista Gravagna, vincitore del premio Best Short Documentary al Los Angeles Film Awards 2017, miglior documentario alla VIII edizione del Foggia Film Festival, racconta la storia di Dine, Magassouba e Omar, tre minori stranieri non accompagnati sbarcati nel capoluogo siciliano dopo un viaggio terribile che dall'Africa li ha portati in Italia. Una storia a lieto fine, piena di speranza e desiderio di riscatto.

Al docu-film seguirà un dibattito per parlare di condivisione, arricchimento e scambio culturale. Con il regista Gravagna, saranno presenti Vincenzo Perricone, presidente Siciliando, Roberta La Barbera, vicepresidente Siciliando, psicologa e psicoterapeuta, Giulio Cusumano, consigliere comunale e presidente onorario AFAP, Maria Chiara Monti, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in etnopsichiatria presso il Centro Penc di Palermo, Beppe Ciaccio, coordinatore di Medici senza Frontiere Palermo, Sara Greco, responsabile del centro Azad Asante Onlus.

L'evento sarà arricchito dalla testimonianza diretta di Mussa Sangare, giovane originario del Mali, oggi membro dell'associazione Giocherenda, interamente fondata da rifugiati che sta per diventare un'azienda con sede a Palermo. "Io sono qui" è stato presentato in anteprima al teatro Politeama di Palermo nel 2017 registrando il sold out. Dopo la prima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, è stato proiettato nelle scuole italiane con l'obiettivo di mettere in discussione gli stereotipi sull'immigrazione e mostrare alle nuove generazioni il volto reale dei ragazzi che arrivano in Italia e in Europa nella disperata ricerca di un'opportunità per il proprio futuro.