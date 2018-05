"Le maestre della Repubblica", il film di Pilar Pérez Solano al Cervantes

Secondo appuntamento mercoledì 23 maggio all'Instituto Cervantes in via Argenteria Nuova, 33 con la rassegna "Sguardi di donne contemporanee (Miradas femeninas actuales)": quattro film di registe contemporanee che sono esempio della versatilità del lavoro delle donne, in grado di arricchire i temi trattati con approcci e prospettive differenti.

Alle 19 all’ex Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani sarà proiettato, Le maestre della Repubblica di Pilar Pérez Solano, un documentario che, attraverso immagini di archivio inedite, ricorda la meravigliosa eredità lasciata dalle maestre repubblicane. Prodotto dalle Transit Producciones, S.L. e proiettato nella versione originale in lingua spagnola, il film ci riporta indietro nel tempo raccontando delle maestre repubblicane, donne valorose ed impegnate che contribuirono alla conquista dei diritti della donne ed alla modernizzazione dell’educazione, basata sui principi della scuola pubblica e democratica. Il documentario, attraverso la creazione del personaggio di una maestra dell’epoca ed immagini di archivo, ci ricorda la meravigliosa eredità lasciata dalle maestre repubblicane e giunta ai giorni nostri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.