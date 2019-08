Il re leone anche in inglese, "The lion king" sul grande schermo del Multiplex Planet La Torre

Mercoledì 28 agosto alle ore 21:15 per il "Movienglish" al Multiplex Planet La Torre sarà proiettato "The lion king".

Per la rassegna che porta in scena i migliori film del momento in lingua originale con sottotitoli in italiano, sarà mandato sul grande schermo il capolavoro della Disney in versione originale, di grande qualità e di prima visione.

After the death of his father, the lion cub Simba must fight the evil Uncle Scar who tries to steal the throne of King of the Jungle. To his aid there are two nice companions, Timon and Pumbaa. Il film inizia alle ore 21:15 ed il costo del biglietto è di 6 euro.