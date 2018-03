"Hördur, tra due mondi": il film tedesco con sottotitoli in italiano al Goethe Institut

Martedì 6 marzo alle ore 18.30, al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà proiettato "Hordur". Versione originale con sottotitoli in italiano, ingresso libero.

Nata in una famiglia turca e orfana di madre, la giovane Aylin è il bersaglio prediletto dei bulli della scuola. Quando reagisce con violenza all’ennesimo attacco, viene condannata ai lavori socialmente utili in un centro ippico, dove conosce un cavallo bello e intrattabile, Hördur. Tra i due nasce una singolare amicizia, al punto che Aylin impara a cavalcarlo e si iscrive a una gara di equitazione, scontrandosi però con la volontà del padre.

Hördur – Zwischen den Welten (Hördur - Tra due mondi) appartiene di certo a quel genere di film sui cavalli in cui le ragazzine ritrovano il loro posto nella vita grazie al rapporto con gli animali, compiendo così passi decisivi per il loro futuro. Ma il regista Ekrem Ergün e la sceneggiatrice Dorothea Nölle inseriscono la loro eroina in un altro contesto sociale, molto più duro, e usano il background di Aylin per puntare l’attenzione su una questione di cocente attualità, quella dell’integrazione in Germania.