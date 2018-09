"Haiku on a Plum Tree", le vicende di Fosco Maraini e Topazia Alliata al Rouge et Noir

Mercoledì 12 settembre alle 20:30 al Rouge et Noir Haiku on a Plum Tree, il film della regista Mujah Maraini-Melehi che rilegge in chiave di documento storico le vicende di Fosco Maraini e Topazia Alliata, giunti in Giappone nel 1938 e internati nel 1943 in un campo di prigionia a Nagoya insieme alle figlie Dacia, Yuki e Toni, a seguito del loro rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò.

Le musiche di Ryuichi Sakamoto e la scenografia di Basil Twist, ispirata al teatro di schermi giapponesi, contribuiscono a rendere intensa e raffinata la narrazione della preziosa testimonianza storica. A introdurre il film, saranno presenti la regista Mujah Maraini-Melehi insieme alla madre Toni Maraini (poetessa, saggista, studiosa del Maghreb). Proiezione in versione originale (inglese, italiano, giapponese) con sottotitoli in italiano. Biglietto unico 6 euro. Il film rientra tra gli appuntamenti proposti da Panormos International Weeks insieme al Rouge et Noir per l’autunno 2018. Città crudeli in 4 film - Ritratti di famiglia: "Haiku on a Plum Tree" di Mujah Maraini Melehi e "Sembra mio figlio" della regista Costanza Quatriglio saranno i primi due film di questo ciclo. Oblio (del passato così come di aspetti del nostro presente e delle conseguenze che avranno nel futuro), testimonianza e memoria (non come semplici ricostruzioni di fatti e circostanze, ma come possibili letture di pezzi di esistenze individuali, familiari e collettive), racconto (come scelte espressive proprie di ogni autore o autrice per evocare tutto quel che bisogna illuminare: del passato, del presente o del futuro) saranno i motivi che accompagneranno gli appuntamenti di "Città crudeli in 4 film". In ognuno dei film, la Storia collettiva passerà attraverso storie di famiglie, figli, madri, generazioni: passate presenti e future… Film molto diversi tra loro ma racchiusi sotto un unico titolo per qualificarne uno degli aspetti fondanti: Ritratti di famiglia.