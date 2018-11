"Gruppo di famiglia in un interno", proiezione gratuita del film di Visconti alla Fabbrica 102

Fabbrica 102 offre la visione del penultimo film di Luchino Visconti, "Gruppo di famiglia in un interno" (1974), che sarà proiettato il 30 novembre a partire dalle 21.30.

La proiezione è proposta da Francesco Migliardi, che introdurrà alla visione del film, illustrandone la genesi e spiegando perché "Gruppo di famiglia in un interno" è da considerare fra i film più interessanti del regista de "Il Gattopardo", "Rocco e i suoi fratelli" e di altri capolavori della storia del cinema mondiale. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il film vede la partecipazione di mostri sacri della recitazione come Burt Lancaster e Silvana Mangano. La trama: Un professore americano sessantenne decide di ritirarsi tra libri e quadri nella sua casa in un antico palazzo a Roma, ereditato dalla madre italiana. Un giorno la sua quiete viene turbata dall'insistenza della marchesa Bianca Brumonti, che riesce a farsi affittare dal professore l'appartamento al piano di sopra per darlo al suo giovane amante e mantenuto Konrad.

Tra la marchesa, sua figlia Lietta e il suo compagno Stefano e Konrad, viene a formarsi un singolare gruppo di famiglia, nel quale l'anziano gentiluomo viene forzato a entrare, salvo poi accorgersi alla fine che questa intrusione ha significato per lui un ritorno alla vita e alle relazioni umane. Il tragico suicidio di Konrad riporterà l'ordine iniziale nella vita del professore, allontanando la burrascosa famiglia, ma lasciandolo anche più consapevole della morte che s'avvicina.