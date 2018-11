"Gruesse aus Fukushima", al Goethe Institut s'impara il tedesco con un film

Proiezione del film Grüße aus Fukushima martedì 27 novembre alle ore 17.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4, Palermo. Ingresso libero. Versione originale con sottotitoli in italiano.

Marie e suo marito si lasciano proprio nel giorno del matrimonio. La giovane donna decide allora di andarsene il più lontano possibile dal luogo del disastro e decide di andare in Giappone con l’organizzazione “Clowns4Help”. Lì dovrà portare aiuti ai sopravvissuti della catastrofe di Fukushima. Ben presto Marie capisce però di non essere all’altezza del compito, ma è decisa lo stesso a non mollare. Quando incontra l’anziana geisha Satomi, che vuole tornare alla sua casa distrutta, e decide di accompagnarla nella zona contaminata dalle radiazioni, chiusa dal 2011, poco a poco tra le due donne così diverse nasce un’amicizia sorprendente, da cui entrambe impareranno qualcosa.