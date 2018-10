"Finsterworld", un film fuori dal tempo: la proiezione in lingua originale al Goethe Institut

Finsterworld: appuntamento martedì 30 ottobre alle ore 17.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4, Palermo. Ingresso libero, versione originale con sottotitoli in italiano.

Film ambientato in una Germania apparentemente fuori dal tempo. Un paese dove splende sempre il sole, i poliziotti si travestono da orsi e i podologi regalano biscotti alle vecchiette. Tuttavia, dietro la bellezza di questo mondo parallelo si cela l’abisso. In cinque trame, confezionate come una leggera commedia di carattere, vengono sondati con sorprendente disinvoltura gli spazi vuoti tra innocenza e perversione, gentilezza e barbarie, casualità e pathos. I dialoghi sono come affondi di coltello nella sensibilità della nostra società e del nostro tempo. Come in un vortice, i personaggi sembrano girare uno attorno all’altro e attorno a se stessi, fino alla drammatica conclusione che nessuno si aspettava, ma che in retrospettiva rivela una seducente ineluttabilità.