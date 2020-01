"Gioventù bruciata", uno dei film più celebri della storia del cinema al Rouge et Noir

Ribelle senza causa: suona così in italiano il titolo originale di Gioventù bruciata (Rebel without a cause, 1955), uno dei film più celebri della storia del cinema, lunedì 27 gennaio al Supercineclub del Rouge et Noir. Ma davvero si tratta di una ribellione senza motivo?

La pellicola firmata da Nicholas Ray, che ha lanciato il mito imperituro di James Dean, le risposte le dà, eccome, tanto da aver scosso le platee di tutto il mondo e il placido conformismo americano di quegli anni. Questi ragazzi ritratti mirabilmente nel film sono l’emblema di una generazione i cui padri sono usciti dalla dolorosa vittoria nel secondo conflitto mondiale e subito dopo si sono ritrovati a combattere un’altra guerra, quella in Corea.

Sono ancora lontani dal benessere compiuto del boom economico e del consumismo, sono ancora inconsapevoli e confusi, privi di un’ideologia politica foss’anche pacifista, fragili emotivamente e bisognosi di sicurezze familiari e di solidi valori. Lo scontro dunque, istintivo ma prepotente, avviene dentro le mura di casa, nella sofferta contestazione dei padri, accusati ora di anaffettività ora di incapacità e debolezza. È distante, neanche distinguibile all’orizzonte, la stagione delle proteste studentesche, delle scelte politiche, delle ideologie che hanno la pretesa di cambiare il mondo. Qui, invece, comincia la disgregazione dei falsi miti americani della famiglia e della Patria.

Jim, Judy e John, i tre protagonisti del film, sono tutti problematici ma in modo differente: Jim (James Dean) deve dimostrare al mondo il “coraggio” che manca al padre; Judy (Natalie Wood) avverte il vuoto di un padre che la tiene a distanza privilegiando il piccolo figlio maschio; John (Sal Mineo), detto Plato, soffre invece dell’abbandono del padre e dell’assenza della madre. È John il più debole di tutti, sarà John il catalizzatore del dramma, della “gioventù bruciata”.

Memorabili numerose sequenze rimaste scolpite nell’immaginario collettivo e nella storia del grande cinema: la sfida scellerata di Jim e del bullo Buzz alla guida di due auto, dal cui abitacolo tirarsi fuori il più tardi possibile, lanciate verso un precipizio; la lezione degli studenti al planetario; il rifugio dei tre giovani in una villa abbandonata che diventerà teatro dell’intenso e commovente epilogo.

James Dean con Gioventù bruciata, conquisterà un posto nella mitologia di Hollywood, accanto a star come Rodolfo Valentino e Marilyn Monroe: pochi mesi dopo la fine delle riprese, ironia della sorte, morirà, a 24 anni, proprio in un incidente stradale. Gioventù bruciata sarà proiettato al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi lunedì 27 gennaio alle ore 18 nella versione doppiata in italiano e alle 21 in quella originale con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa ed Eric Biagi. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30).