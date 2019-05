La vita del giovane Picasso adesso in un film, la proiezione al cinema Rouge et Noir

Dal 6 all'8 maggio al Rouge et Noir torna la grande arte al Rouge et Noir con Il giovane Picasso, distribuito dalla Nexo Digital. Il film diretto da Phil Grabsky è dedicato agli anni in cui Pablo diventò Picasso, l’artista moderno più famoso del mondo, il genio dell’arte del XX secolo.

Realizzato in stretta collaborazione con cinque grandi musei europei situati nelle città fulcro della sua vita – il Museo Picasso e la Fundación Picasso-Museo Casa Natal di Málaga; il Museu Picasso de Barcelona, dove è conservata la più ampia collezione dei suoi primi lavori; il Museu Nacional d’Art de Catalunya, sempre a Barcellona, e il Musée national Picasso di Parigi, nella città che Picasso chiamò “casa” – Il Giovane Picasso vede la partecipazione straordinaria del nipote di Picasso, Olivier Widmaier Picasso, e offre scorci unici all’interno dei capolavori dell’artista, intervallati da approfondimenti di storici dell’arte e curatori e dalla lettura di lettere ad amici e amanti del pittore.

Il documentario, filmato nell’arco di due anni, include due fasi essenziali della vita di Picasso – il periodo Blu e quello Rosa – ma non si lascia sfuggire gli anni precedenti. Anni molto meno conosciuti, ma fondamentali per la sua formazione e per il suo successo. Il film si chiude infatti a New York, al Museum of Modern Art, dove uno dei capolavori di Picasso è esposto sin dagli anni Trenta: Les Demoiselles d’Avignon.

Lunedì 6 maggio 18:30/20:30

Martedì 7 maggio 18:30

Mercoledì 8 maggio 20:30

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro per universitari, over 65 e convenzionati (che presenteranno tessera al botteghino) Fai, Feltrinelli, Ibs, Esselunga fidaty eventi speciali, Ticketrestaurant, British concil e per chi presenterà coupon rilasciati da enti convenzionati che aderiscono all’iniziativa de “La grande arte al cinema”.