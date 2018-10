"Menschen am Sonntag" in lingua originale con sottotitoli: il film al Cinema De Seta

Mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 21 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4, Palermo va in scena "Menschen am Sonntag" ovvero "Gente di domenica". Ingresso libero con didascalie in lingua originale con sottotitoli italiani.

Menschen am Sonntag racconta la quotidianità di cinque giovani nella Berlino degli anni Venti - Erwin, Christl, Wolf, Annie e Brigitte - e di una loro gita domenicale fuori porta. Nato dall’idea degli allora giovani cineasti Robert Siodmak, Billy Wilder, Eugen Schüfftan e Edgar G. Ulmer, realizzato con ridotti mezzi finanziari, questo film, per metà documentario, è entrato nella storia del cinema come precursore del realismo poetico. Il film non solo irradia leggerezza estiva e la gioia di passare del tempo con gli amici, ma mostra anche in modo autentico luoghi famosi di Berlino, come la stazione ferroviaria Zoologischer Garten e Wannsee.

Considerato tra i maggiori esempi della "Nuova oggettività", il film, è stato girato con attori non professionisti, con un gusto per la sperimentazione e per l'improvvisazione e possiede una freschezza, un ritmo cinematografico e un’intensità che lo hanno reso un grande classico del cinema di tutti i tempi. Cine-concerto con musiche originali composte ed eseguite dal vivo. A cura di Peter Wegele, con un ensemble del Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo. Alle ore 20.30 è prevista un’introduzione al film e al lavoro svolto nel corso del laboratorio per la composizione di musiche originali.