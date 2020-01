"Gary Cooper che stai nei cieli", il film in spagnolo per la rassegna del Cervantes

Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18:00, nuovo appuntamento presso la sede dell’Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova, 33) con la rassegna cinematografica "Il cinema spagnolo: passato e futuro": programma, a cura di Luis Parés, in calendario tutti i mercoledì dal 15 gennaio al 4 marzo, che istaura un parallelismo tra il cinema storico e attuale, facendo emergere una continuità di trame e argomenti nella cinematografia spagnola.

Il tema della difficile emancipazione delle donne è affrontato in un film storico diretto da Pilar Miró: “Gary Cooper que estás en los cielos...”. Un film che ebbe molto successo in Spagna ma poco conosciuto all’estero, e che rappresenta, insieme agli altri proposti in questa rassegna, momenti chiave della storia spagnola dalla dittatura fino agli anni ottanta.

Gary Cooper que estás en los cielos... (1981, 106 minuti) è stato uno dei primi film spagnoli a mostrare una donna chiaramente emancipata, autonoma, combattente, ma anche chiaramente sola. In questo equilibrio di successi e mancanze, Pilar Miró (in un film con un esplicito background autobiografico) mostra quanto sia difficile per una donna sfuggire al destino imposto dalla società franchista, nel tentativo di essere una donna libera. La proiezione è in lingua spagnola con sottotitoli in inglese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.