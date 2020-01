Schermi d'animazione, al Daedalum arriva il cartone "Le follie dell'imperatore"

Domenica 12 gennaio ore 16.00 "Le follie dell'imperatore": un film di Mark Dindal. Con David Spade, John Goodman, Eartha Kitt, Patrick Warbunton, Wendie Malick. continua» Titolo originale The Emperor's New Groove. Animazione, Ratings: Kids, durata 78 min. - USA 2001. - Walt Disney.

L'imperatore Kuzco sta per compiere 18 anni ma è troppo pieno di sé per trovare una sposa 'adeguata'. Compie però l'errore di licenziare l'anziana consigliera Izma che si vendica con l'aiuto del fusto Kronk che le fa da chaperon. Il proposito è quello di avvelenarlo ma, per un errore, di Kronk, la pozione non lo uccide, ma lo trasforma in un lama (parlante ovviamente). L'imperatore lama finisce così sul carro del campagnolo Pacha col quale avvia un rapporto amichevolmente conflittuale. La loro alleanza porterà comunque alla sconfitta di Izma e al ritorno dell'Imperatore a un'umanità completa (anche in rapporto agli altri). . Un po' più di bizzarria, più comicità sono gli ingredienti di una ricetta che fa di questo film una simpatica occasione di divertimento. Con tanto di canzoni scritte da Sting.