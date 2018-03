"The Florida Project", in anteprima per il Sicilia Queer il film al cinema Igiea Lido

"The Florida Project”, in anteprima per il Sicilia Queer Filmfest a Palermo. Appuntamento il 22 marzo alle ore 20.40 all'Igiea Lido di Palermo.

Un’altra anteprima cinematografica a cura del Sicilia Queer filmfest, nel percorso di avvicinamento all’ottava edizione del Festival che si svolgerà a Palermo dal 31 maggio al 6 giugno 2018 ai Cantieri culturali alla Zisa. In collaborazione con Sudtitles, partner distributivo del Sicilia Queer, sarà presentato il 22 marzo alle 20.40 l’attesissimo nuovo film di Sean Baker “The Florida Project”, in contemporanea all’Igiea Lido di Palermo e al Cinema King di Catania, a conferma dell’ampliamento della proposta cinematografica del Sicilia Queer sul territorio regionale.

Il regista statunitense non è un nome nuovo al Sicilia Queer, il suo film precedente “Tangerine” è stato presentato al Festival nel 2016 nell’ambito del concorso internazionale “Nuove Visioni”. Un film quindi che dà continuità a un progetto che prova sempre di più a proporre all’interno del panorama cinematografico regionale nuovi autori che animano il dibattito internazionale e che rischiano di non raggiungere il pubblico siciliano.

The Florida Project di Sean Baker, distribuito in Italia grazie a Cinema s.r.l., racconta la storia di Monee, una bambina di sei anni, e del suo gruppetto di amici che nello squallido contesto della periferia di Orlando, in Florida, vivono la loro estate di giochi e incontri gioiosi nonostante la dura realtà che regola le esistenze delle loro famiglie. Un viaggio dolce e giocoso dentro l’innocenza dell’infanzia, capace di trasformare magicamente la realtà. Il film è stato candidato all’Oscar e ai Golden Globe per l’interpretazione di Willem Dafoe e ha scalato le classifiche dei migliori film del 2017 in testate come il New York Times, Sight and Sounds, Indiewire, Hollywood Reporter.