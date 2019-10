"Finché morte non ci separi", un thriller femminile: il film (gratis) al Rouge et Noir

Riparte la stagione delle anteprime gratuite al Rouge et Noir. In collaborazione con la Fox offriamo al pubblico l’opportunità di apprezzare sul grande schermo e in anteprima film che dopo pochi giorni entreranno nella programmazione delle sale italiane.

Martedì 22 ottobre alle 20:30 Ready or Not (Finché morte non ci separi), con la direzione della fotografia di Brett Jutkiewicz, le scenografie di Mike Leandro, i costumi di Avery Plewes e le musiche di Brian Tyler. Il film verrà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Il film è vietato ai minori di 14 anni.

Per partecipare all’anteprima è necessario accreditarsi inviando una e-mail a rougeetnoireventi@gmail.com entro domenica 20 ottobre alle 20:00. Agli spettatori verrà inviata una risposta solo se i posti disponibili dovessero terminare. Qualora non si dovesse ricevere comunicazione dal cinema, la sera della proiezione sarà sufficiente portare con sé l’email stampata con la richiesta dell’accredito. Ogni spettatore potrà richiedere un massimo di due accrediti.

Ready or not (“Finché morte non ci separi”) è il frutto della mente del collettivo di filmmaker meglio noto come Radio Silence, composto dai due registi e dal produttore esecutivo Chad Villella, il cui marchio di fabbrica è dato dal sapere miscelare in maniera inedita commedia, avventura e horror, producendo sceneggiature del tutto originali. L’idea di partenza di Finché morte non ci separi è piuttosto semplice, come sottolinea il collettivo: “Siamo partiti da qualcosa di convenzionale per portarlo alle estreme conseguenze.

Abbiamo preso qualcosa di semplice come il nascondino e il matrimonio, li abbiamo mischiati con una strana famiglia e ne è venuto fuori qualcosa di pericoloso e sanguinoso. L’idea degli sceneggiatori era quella di farne una moderna versione di “Rosemary’s Baby” non per la storia ovviamente ma per i ritmi terrificanti, conditi da un pizzico di malizia e di assurdo. Il film di Polanski è un thriller femminile, genere a cui rientra a pieno titolo anche Finché morte non ci separi, con una neo sposa costretta a sopravvivere letteralmente ai suoceri”.