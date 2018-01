La storia di Fabrizio De André in un film, la pellicola sul "principe libero" al Rouge et Noir

Martedì 23 gennaio alle 20.30 e mercoledì 24 gennaio alle 22.30 il cinema Rouge et Noir ospiterà la proiezione speciale e in anteprima di "Fabrizio De André. Principe libero".

Un appuntamento unico per tutti coloro che hanno amato il cantautore genovese. Regia di Luca Facchini, con Luca Marinelli (David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot) che interpreta De André e con la partecipazione straordinaria di Ennio Fantastichini. «Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare». C’è una citazione del pirata britannico Samuel Bellamy iscritta nelle note di copertina di uno dei dischi più belli di Fabrizio De André, “Le nuvole”.

E a questa frase si ispira il titolo di "Fabrizio De Andrè. Principe libero", il biopic a lui dedicato in arrivo sul grande e sul piccolo schermo in concomitanza con i due anniversari che ne racchiudono il viaggio: quello della scomparsa, l’11 gennaio 1999, e quello della nascita, il 18 febbraio 1940. Biglietti a tariffa fissa nazionale: intero 10 euro, ridotto 8 euro per universitari e over 65, ma anche i possessori delle seguenti carte in corso di validità: FAI, Esselunga per eventi speciali, Feltrinelli Carta Più e Multipiù e dipendenti Feltrinelli, IBS premium, coupon Qui! Cultura, Nexo digital card, Volontario - Ubi, Wanted in Rome card.