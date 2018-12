"Esquece monelos", l'ultimo film della rassegna Donne nel cinema al Cervantes

Appuntamento con il cinema all’Instituto Cervantes di Palermo. Mercoledì 5 dicembre proiezione di “Esquece Monelos”. Ultimo incontro della rassegna “Opere prime. Donne nel cinema”.

Ultimo appuntamento con la rassegna “Opere prime. Donne nel cinema”, mercoledì 5 dicembre alle ore 19 all’Instituto Cervantes di Palermo (via Argenteria Nuova, 33). Nella sala cinema dell’ex chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, verrà proiettata la pellicola in lingua spagnola, con sottotitoli in italiano, “Esquece Monelos”.

Ci sono più neuroni in un cervello umano che particelle nell'universo. Ma se potessimo metterli uno dopo l'altro, l'unica cosa che vedremmo sarebbe un piccolo fiume. Un fiume insignificante e allo stesso tempo infinito. “Esquece Monelos” - della regista Ángeles Huerta -è un documentario in prima persona sul fiume Monelos, nella città di La Coruña, sotterrato da varie riforme urbane. Proprio come la regista cerca di elaborare una mappa emotiva personale per aiutare l'incipiente Alzheimer di suo padre, così la vita del fiume prosegue il suo viaggio attraverso la storia e la memoria della città.

La proiezione s’inserisce nell’ambito della rassegna “Opere prime. Donne nel cinema” - co-organizzata con la Fondazione Sgae - che quest’anno è stata contrassegnata dalla necessità di dare visibilità al lavoro delle donne in ambito cinematografico. Le registe spagnole hanno un marchio di identità e responsabilità nella produzione spagnola che può essere visto come un luogo per mostrare la ricchezza e la pluralità del cinema spagnolo. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.