"El topo", il film di Jodorowsky al Supercineclub del cinema Rouge et Noir

Genio o mistificatore, talento visionario o delirio allucinatorio? Alejandro Jodorowsky è stato e continua a essere un caso forse unico nella cinematografia internazionale. Ancora oggi c’è chi ha nei suoi confronti una venerazione quasi religiosa e chi invece lo giudica un manipolatore o un imbroglione. Jodorowsky, comunque, al di là delle fazioni e delle polemiche, è entrato indiscutibilmente nella storia del cinema e alcuni dei suoi film sono considerati cult imprescindibili.

Tra questi, in prima linea c’è El Topo (El Topo, 1970), lunedì 12 novembre al Supercineclub del Rouge et Noir. Già a partire da una possibile definizione, "El Topo" scardina ogni etichetta di genere e ogni classificazione tematica. Con l’impianto narrativo di un western, il film girato da Jodorowsky nel deserto messicano, si trasforma presto in un’opera complessa, piena di riferimenti alla Bibbia e alle filosofie orientali, e ha l’ambizione di toccare la profondità dell’animo umano e delle sue angosce davanti al senso della vita, al passaggio della morte e anche a una possibile reincarnazione.

Misticismo, surrealismo, iperrealismo, lirismo, visionarietà iperbolica, follia, formano la miscela esplosiva che Jodorowsky crea, forgia, interpreta in prima persona. La parabola di un pistolero-sacerdote, che costringe il figlio di pochi anni a seppellire la sua infanzia per poi affidarlo a una comunità di frati, e successivamente per amore di una schiava liberata, affronta una lunga iniziazione sfidando quattro santoni e lo stesso Fato, è accompagnata da allegorie, stragi, paradossi e poesia. Il mondo di Jodorowsky è cupo, cinico, senza bagliori di speranza. I personaggi sono spesso storpi e derelitti, mutanti, o prigionieri della loro cattiveria. Nelle scene più cruente e allegoriche si è anche voluto intravedere il suo grido di dolore per un’umanità in catene in cerca di riscatto e la condanna delle guerre.

Un film che chi ama il cinema deve necessariamente affrontare. Va però preventivamente sconsigliato agli spettatori troppo impressionabili.