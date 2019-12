"I due Papi", il film con Anthony Hopkins in inglese (con sottotitoli) al cinema Rouge et Noir

Tre proiezioni speciali in lingua originale con sottotitoli in italiano al Rouge et Noir per I due Papi di Fernando Meirelles con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce.

Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, il cardinale Jorge Bergoglio chiede il permesso di ritirarsi a Papa Benedetto XVI. Di fronte al rischio di scandalo e al dubbio, Papa Benedetto convoca invece il suo critico più duro, nonché suo futuro successore a Roma, per rivelare un segreto destinato a scuotere le fondamenta della Chiesa Cattolica.

Dietro le mura Vaticane, inizia una lotta tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. Questi due uomini molto diversi affrontano il loro passato per trovare un terreno comune e costruire il futuro di un miliardo di fedeli in tutto il mondo.

Proiezioni al Rouge et Noir:

lunedì 2 dicembre 16:15

martedì 3 dicembre 19:00

mercoledì 4 dicembre 21:30

Il film verrà proiettato sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto intero 7,50 euro e ridotto 5 euro per universitari e over 65, prevendita aperta al botteghino del cinema (ogni giorno tra le 16:30 e le 22:00).