"Drive me home", la storia di due amici per la pelle in un film al cinema Rouge et Noir

Mercoledì 20 novembre alle 20:30 e alle 22:30 al Rouge et Noir Drive Me Home di Simone Catania. Il regista sarà presente in sala, con lui parte del cast.

Amici per la pelle, Antonio e Agostino crescono insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni, entrambi vivono all’estero, ma non si vedono né si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all’asta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico d’infanzia, con l’intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Le loro vite, però, sono cambiate profondamente.

Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano attraverso l’Europa in un viaggio sulle ruote di un tir, alla riscoperta dei ricordi, dei segreti, dei propri sogni. Una storia di amicizia intima e universale di due trentenni che dopo tanto viaggiare decidono di affrontare il passato dal quale sono fuggiti per ritornare alle proprie origini, verso un approdo inaspettato. Mercoledì 20 novembre alle 20:30 e alle 22:30. Biglietto unico 6 euro, prevendita esclusiva al botteghino del cinema (ogni giorno dalle 16:30 alle 22:00)