Divina, una vita amando Wanda Osiris: la proiezione del film al cinema Rouge et Noir

Martedì 25 febbraio alle 20:30 al Rouge et Noir la proiezione di Divina di Alberto Castiglione. Regista e attori saranno presenti in sala. Divina è un film sulla poesia che ogni vita racchiude: sullo sfondo, il tempo che passa.

La protagonista del film, Rosalba Revi detta la “Divina” (un omaggio ad uno dei suoi miti, Wanda Osiris) è una ex attrice, oggi settantenne e ormai ritiratasi a Palermo, sua città natale, nel momento di maggior successo. Ricostruendosi in qualche modo quel tessuto sociale che di fatto per oltre cinquant’anni le è mancato, conduce una esistenza assolutamente normale ma in cui la sua arte è messa a disposizione degli ultimi, degli emarginati. Le vicende della sua vita personale si intrecciano al lavoro di una piccola troupe televisiva che sta realizzando un documentario sul teatro di una volta a Palermo. Biglietto unico 5 euro.