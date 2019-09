"Il dittatore dello stato libero di Bananas" torna al cinema: il film al Rouge et Noir

La prima, corrosiva, straripante, creativa, intelligente e liberatoria comicità di Woody Allen approda nuovamente al Supercineclub del Rouge et Noir lunedì 30 settembre. Il dittatore dello stato libero di Bananas (Bananas, 1971) è una summa degli ingredienti che hanno imposto la genialità di Allen nel cinema contemporaneo anche se le sue gag, i suoi tic, le battute fulminanti, hanno radici nella grande lezione di umorismo, con tratteggi di paradossale nonsense, dei fratelli Marx, espliciti numi tutelari del regista di Manhattan.

"Bananas" è il secondo film (dopo Prendi i soldi e scappa, 1969) scritto, diretto e interpretato da Woody Allen e ottenne subito un notevole successo di critica e di pubblico. Fielding Mellish (Allen) è un tecnico collaudatore alquanto imbranato con le macchine e ancor di più con le donne. Conosce e si innamora di una ragazza, Nancy (Louise Lasser, seconda moglie di Allen), attivista idealista e sognatrice, che però lo molla ritenendolo debole e inetto. Mellish allora lascia New York per raggiungere lo stato di Bananas, minuscola enclave in territorio latino-americano, afflitto da ricorrenti dittature e frequenti rivoluzioni.

Il potere è in mano al tirannico Vargas che tenta di approfittare della presenza dello stravagante americano per elaborare un piano: ucciderlo e far ricadere la colpa sui ribelli, in modo da ottenere il sostegno degli Stati Uniti per reprimere gli oppositori del regime. Da qui un intreccio di eventi rocamboleschi, equivoci, colpi di scena, paradossi, che porteranno l’inetto protagonista a ritrovarsi al posto di Vargas e a rientrare, in questa veste, negli Stati Uniti. Una satira esplicita - estrema, talvolta volutamente sconfinante nella demenzialità - all’imperialismo e alle rivoluzioni “non troppo rivoluzionarie” degli anni Sessanta.

L’American Film Institute lo ha inserito tra i cento film più divertenti della storia del cinema. Il dittatore dello stato libero di Bananas verrà proiettato al Supercineclub del Rouge er Noir di piazza Verdi lunedì 30 settembre alle 18:30 nella versione doppiata in italiano e alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Dalle 20:30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Francesco Armato. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30).