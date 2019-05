"Dio non ti odia", un film horror-fantasy sul grande schermo del Cinema De Seta

Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 11:00 presso il Cinema De Seta, sito in via Paolo Gili 4 a Palermo, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del lungometraggio "Dio non ti Odia" con la regia del giovane regista bagherese Fabrizio La Monica. ''Dio non ti Odia'' è una produzione cinematografica a cura di Ferdinando Gattuccio, Fabrizio La Monica, Roberto Romano, Salvatore Nereo Salerno in collaborazione con la giovane casa cinematografica indipendente Kàlama Film (nata nel 2017).

All'incontro saranno presenti il cuore pulsante di Kàlama Film – il regista Fabrizio La Monica affiancato da Samuele Lindiner e Ferdinando Gattuccio – e i personaggi principali del cast del film: Roberto Romano, Emilia Passalacqua, Ferdinando Gattuccio, Salvo Nereo Salerno, Antonino Ninni Scaglione, Giovanni Zanca, Giorgia Scolozzi, Rino Cardinale Duminuco, Giuseppe Paolo Tinnirello e il piccolo Roberto Chimento.

Dio non ti Odia, un film drammatico dal sapore horror-fantasy. Le vicende di 'Dio non ti Odia' si svolgono in aperta campagna, intorno al XVIII secolo, e sono legate alla figura di un padre costretto ad accompagnare la figlia malata da un eremita-guaritore prima che ella contagi l’intero villaggio. Ad aspettare i due personaggi ci sarà un viaggio lunghissimo e sfaticante in una terra aspra e selvaggia, in lotta contro la furia del tempo che passa velocemente. Oltre alla terribile disavventura capitata alla povera giovane ci saranno diverse minacce che ostacoleranno i due protagonisti.

Il film dal forte sapore drammatico, horror e fantasy vanta della presenza di numerose maestranze siciliane provenienti dalla costa ovest dell'isola. Il progetto cinematografco è stato arricchito dalla colonna sonora composta da Vincenzo Silvestro. La regia, la sceneggiatura e la fotografia sono state curate da Fabrizio La Monica e Samuele Lindiner (braccio destro del regista). I lavori del film sono stati ultimati tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019.