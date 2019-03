"I diavoli", ultimo appuntamento della rassegna Incertocinema3: il film alla Fabbrica 102

I Diavoli (The Devils, UK 1971), diretto da Ken Russell, con Vanessa Redgrave, è il film scelto per il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna cinematografica della Fabbrica 102 InCertoCinema3, a cura di Umberto Cantone.

L'appuntamento è per mercoledì 6 marzo alle ore 21.30. I diavoli è uno dei più celebri film-scandalo degli anni Settanta, in Italia sequestrato. Ken Russell, che lo dirige, era considerato all’epoca un campione di anticonformismo sullo schermo e sulla scena. Il film è tratto da un’opera teatrale e da un romanzo di Huxley (I diavoli di Loudun) basati su quello che è passato alla storia come uno dei più celebri casi di possessione demoniaca di massa, fatti accaduti nella cittadina francese di Loudun nel 1634. Per reprimere quella che venne considerata una ribellione, il cardinale Richelieu spedisce un emissario con l’intento di reprimere l’azione di Urbain Grandier (Oliver Reed), un prete lascivo e carismatico accusato di frequentazione col demonio e di aver sedotto un intero convento guidato da suor Jeanne (Vanessa Redgrave). Per questo viene allestito un esorcismo di massa, che degenera in un rito orgiastico culminato con la messa al rogo di Grandier. Ingressso libero fino a esaurimento posti.