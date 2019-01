"Der Wald vor lauter Bäumen", film in tedesco per imparare la lingua al Goethe Institut

"Der Wald vor lauter Bäumen" (The Forest for the Trees). Appuntamento per martedì 22 gennaio alle ore 17.30 al Goethe-Institut ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4. Ingresso libero al film in versione originale con sottotitoli in italiano.

Melanie Pröschle giunge nel bel mezzo dell’anno scolastico alla sua prima esperienza d’insegnamento, in una città che non conosce, lontana da casa. È piena di entusiasmo: potrà finalmente mettere in pratica le teorie pedagogiche che ha studiato, per realizzare quella che ritiene debba essere una scuola al passo coi tempi. Non può immaginare quel che la realtà della vita scolastica potrà riservarle, né quanto l’atmosfera generale potrà incidere sulla sua vita privata. Cercherà un appiglio in Tina, commessa di un negozio d’abbigliamento e vicina di casa. Ma le prove della vita sono spesso persino più difficili di quelle che si affrontano nella vita scolastica.

In questo lungometraggio d’esordio, realizzato alla fine del suo percorso di studi cinematografici, Maren Ade mostra già un talento unico nel raccontare il senso di inadeguatezza degli esseri umani - che ritroveremo anni dopo in un film come Vi presento Toni Erdmann - riuscendo a mantenere una sottile verve comica in una storia, indimenticabile, di pura disperazione. Per le scuole interessate sono previste proiezioni speciali di mattina, in giorni e orari da concordare.