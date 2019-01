"Schule! Schule?", al Goethe Institut una rassegna di film dedicati al sistema scolastico tedesco

È dedicata alla scuola la nuova rassegna cinematografica del Goethe-Institut Palermo. Con 11 film, dal 15 gennaio al 26 marzo 2019, “Schule! Schule? Ordine e disciplina, dissenso e ribellione nella scuola e nell'educazione tedesca” getterà uno sguardo sul sistema scolastico ed educativo della Germania di ieri e di oggi, per fare il punto sullo stato delle cose anche in Italia, per conoscere le luci delle buone prassi ma anche per segnalare problemi e ritardi sul campo.

Il film d’apertura sarà proiettato martedì il 15 gennaio alla Sala Wenders. A dare il via alla rassegna, alle ore 17:30, sarà “Der junge Törless” (I turbamenti del giovane Törless) riduzione del racconto di Robert Musil messo in scena per l’esordio cinematografico di Volker Schlöndorff. In un bianco e nero che mette in risalto la sensualità di corpi efebici e i dettagli di spazi claustrofobici, con una colonna sonora tutta giocata in contrappunto, l’educazione è vista come una continua preparazione alla vita, con i suoi segreti e i suoi anfratti, le sue regole e le sue crudeltà. Come sempre, tutti i film saranno proiettati in lingua originale, con sottotitoli in italiano e a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Anche tutti gli altri film in rassegna verranno proposti ogni martedì, alle ore 17:30, nella Sala Wenders del Goethe-Institut Palermo.

Calendario delle proiezioni