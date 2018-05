"Deadpool 2", il futuro in un film sul grande schermo dell'Uci Cinemas Palermo

Mercoledì 16 maggio e mercoledì 23 maggio alle ore 18 all'Uci Cinemas Palermo sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano "Deadpool 2", il film diretto da David Leitch e interpretato da Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Julian Dennison, Brianna Hildebrand e Morena Baccarin.

Un misterioso cyborg mutante di nome Cable, proveniente dal futuro, sembra intenzionato a neutralizzare un giovane mutante nel presente. Wade Wilson, aka Deadpool, il mutante capace di rigenerarsi da ogni ferita tranne quella che l'ha sfigurato, si rivolgerà agli X-Men, tra cui i già visti Colosso e Testata Mutante Negasonica. Ma per fermarlo dovrà mettere insieme un gruppo che come lui non gioca secondo le regole. La sua X-Force infatti comprenderà prima di tutti la bella e fortunata mercenaria Domino, capace di piegare le probabilità a proprio vantaggio.