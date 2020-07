"Das salz der erde", film sulla terrazza dell'Institut français: si ri-inizia con Wim Wenders

"Das Salz der Erde": giovedì 2 luglio 2020 alle ore 21 alla terrazza dell’Institut français Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4 (ingresso libero su prenotazione online). Regia: Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (Francia / Brasile / Italia 2014, 110 minuti). Con Sebastião Salgado, Wim Wenders, Lélia Wanick Salgado Introduzione a cura del fotografo e docente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo Sandro Scalia.

Il fotografo brasiliano Sebastião Salgado ha passato quattro decenni della sua vita a fotografare la sofferenza nel mondo. Le sue immagini testimoniano in modo sconvolgente tragedie umane come la guerra, la fame, la fuga e la distruzione. Quando la sofferenza vista e vissuta rischia di sopraffarlo, Salgado decide di fotografare i luoghi paradisiaci rimasti sulla terra – inizia così il progetto più importante della sua vita: Genesis. Un viaggio fotografico verso le origini della terra in questo documentario monumentale diretto da suo figlio e da Wim Wenders.

