"La corsa de L'Ora", la storia del celebre giornale palermitano in un film al Teatro Garibaldi

Giovedì 4 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Garibaldi di Palermo, per la sezione On Palermo del Film Programme, Manifesta 12 presenta "La Corsa de L’Ora" di Antonio Bellia (2016, 64 min. Italiano con sottotitoli in inglese), un documentario che ripercorre la storia del quotidiano palermitano, impegnato nella denuncia della mafia, durante la direzione di Vittorio Nisticò tra il 1954 e il 1975. Vincitore come miglior docufilm ai Nastri d'argento 2018. Per l’occasione, prima della proiezione, si terrà la presentazione della pubblicazione omonima, curata da Franco Nicastro ed edita da Navarra Editore. Presenteranno il libro e introdurranno il film il regista Antonio Bellia, il saggista Franco Nicastro, la cantante e musicista Costanza Licata e Alessandro Rais, dirigente dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo della Regione Siciliana.