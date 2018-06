"Controfigura", il film anteprima a Venezia in scena al cinema Rouge et Noir

Proiezione speciale a Palermo, al Rouge et Noir, lunedì 18 giugno alle 20:30 Controfigura, il primo lungometraggio di Rä Di Martino, presentato in prima mondiale alla 74° Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast Corrado Sassi, Filippo Timi, Valeria Golino, Younes Bouad, Nadia Kounda. La regista sarà presente in sala.

Una piccola troupe cinematografica si aggira per Marrakech e i deserti che la circondano. Sono in corso i sopralluoghi per il remake di un film americano in cui un uomo torna a casa a nuoto, attraversando tutte le case della contea, piscina dopo piscina. Corrado è la controfigura che viene usata per testare le inquadrature, location e piscine dove si muoverà l’attore principale. Ma con l’andare avanti delle prove cresce in lui una sbilenca ambizione… forse quel ruolo potrebbe essere suo? Così mentre assistiamo ai suoi tentativi di entrare nella parte, irrompono sulla scena i veri attori, le star, e una grande troupe si muove nel dietro le quinte, in un set in cui sembra che nessuno sappia esattamente cosa fare. Un film in crisi d’identità, alla surreale ricerca di se stesso. Biglietto unico 5 euro, acquistabile la sera stessa al botteghino del cinema.