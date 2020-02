Il commissario Montalbano adesso è al cinema, l'anteprima assoluta al Rouge et Noir

Nato dalla penna di Andrea Camilleri, è il personaggio che ha saputo conquistare milioni di lettori in tutto il mondo e oltre un miliardo di spettatori grazie alla Collection evento Rai, per la prima volta al cinema, un evento straordinario di soli tre giorni (il 24-25-26 febbraio) in anteprima assoluta.

Montalbano è uno di famiglia: molti di noi ormai si sentono a casa tra le pareti del commissariato di Vigata, come tra i muretti a secco, sulla terra arsa e gli ulivi, nelle tonnare abbandonate, nei ristoranti sul mare. Il nuovo attesissimo episodio della collection evento si intitola Salvo Amato, Livia Mia ed è diretto da Alberto Sironi (scomparso il 4 agosto 2019 durante le riprese) e da Luca Zingaretti. Interpretato da Luca Zingaretti che da sempre presta il volto al commissario, da Cesare Bocci (il suo braccio destro Mimì Augello), Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco (la fidanzata Livia), arriverà in sala il 24, 25, 26 febbraio e al Rouge et Noir con questi orari:

lunedì 24 febbraio: 16:00

martedì 25 febbraio: 17:30

mercoledì 26 febbraio: 16:30/18:30

Biglietti 10 euro / 8 euro ridotto universitari e over 65 oltre a carte convenzionate con NEXO DIGITAL