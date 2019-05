"Una commedia assolutamente perfetta", il film al cinema Rouge et Noir

“Una commedia assolutamente perfetta”, anzi “la commedia per eccellenza”: in A qualcuno piace caldo (Some Like it Hot, 1959), lunedì 27 maggio al Supercineclub del Rouge et Noir, humour, eleganza, colpi di scena e raffinatezza formale sono gli ingranaggi di un meccanismo impeccabile messo in scena dall’ineguagliabile regista di Hollywood Billy Wilder.

Le vicissitudini di due jazzisti in fuga da spietati gangster, genera situazioni tra le più divertenti e indelebili della storia del cinema. Il film che ha per interpreti maschili Jack Lemmon e Tony Curtis, è considerato il vertice della carriera di Marilyn Monroe che per la sua interpretazione si aggiudicò un Golden Globe nel 1960.

Ambientato nella Chicago degli anni del proibizionismo e dei regolamenti di conti tra clan mafiosi per la gestione di traffici illeciti, in primo luogo l’alcol, A qualcuno piace caldo è una classica commedia degli equivoci. I due protagonisti, il sassofonista Joe (Tony Curtis) e il contrabbassista Jerry (Jack Lemmon) assistono per caso al massacro di San Valentino del 1929 e per fuggire dagli scagnozzi di Al Capone ordiscono un piano alquanto originale: si travestono da donne e si uniscono a una banda impegnata in una tournée in Florida.

Nella messinscena che portano avanti verrà coinvolta anche Zucchero (Marylin Monroe), sexy cantante e suonatrice di ukulele, delusa da amori falliti e incallita bevitrice, che finirà per innamorarsi di uno dei due musicisti in fuga. La pellicola è presto diventata un cult per i fan della divina Marylin; l’attrice mostra qui tutta la sua straripante femminilità accompagnata da un’indiscutibile bravura nell’interpretare il ruolo - quanto mai affine alla sua mitologica rappresentazione - di un’artista talentuosa, ingenua e maledettamente sensuale.

A qualcuno piace caldo verrà proiettato al Supercineclub del Rouge et Noir lunedì 27 maggio, alle 18.30 nella versione doppiata in italiano e alle 21.00 in quella in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Piero Violante. Biglietto 4 euro e ridotto 3 euro per under 30